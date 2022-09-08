Путин назначил Алексея Дедова послом РФ в Иране

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Владимир Путин подписал указ о назначении Алексея Дедова послом России в Иране. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом РФ в Исламской Республике Иран", – следует из документа.

Другим указом президент освободил от данной должности Левана Джагаряна, назначив его послом на Шри-Ланке и на Мальдивах.

В свою очередь, Юрий Материй освобожден от должности посла на Шри-Ланке и назначен послом в Кабо-Верде.

Ранее стало известно, что Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Указ вступил в силу со дня его подписания.