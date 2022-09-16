Тихонова освободили от должности первого замглавы департамента предпринимательства Москвы

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Андрея Тихонова сняли с должности первого заместителя руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В документе уточняется, что увольнение произошло по инициативе Тихонова.

Ранее Европейский суд по правам человека сообщил, что с судьи от России сняты полномочия. Это связано тем, что РФ прекратила быть частью Европейской конвенции. В ведомстве подтвердили, что на рассмотрении этой инстанции находятся 17 450 жалоб.

Владимир Путин снял Игоря Моргулова с должности замминистра иностранных дел России. Теперь он стал новым послом РФ в Китае. Кроме того, президент освободил Андрея Денисова от обязанностей российского посла в КНР.