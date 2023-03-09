Глава Росфинмониторинга рассказал Путину о преступной схеме с "Пушкинской картой"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Владимиром Путиным рассказал ему о преступной схеме с присвоением льгот по "Пушкинской карте" и программе туристического кешбэка. Об этом сообщает РИА Новости.

"В частности, был запущен проект "Пушкинская карта" – это карта, которая дает возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 миллионов рублей", – сообщил Чиханчин, уточнив, что сейчас группу раскрыли.

В свою очередь, российский лидер уточнил у главы ведомства вид преступной схемы, предположив, что мошенники могли завладевать средствами с помощью "мертвых душ". Чиханчин ответил утвердительно, отметив, что подобное также произошло с программой туристического кешбэка.

В настоящее время все подозреваемые, как и украденные средства, находятся под арестом. Установление причастных к махинациям происходит совместно с сотрудниками ФСБ РФ.

До этого стало известно, что программу туристического кешбэка не вернут в 2023 году. В Центре стратегических разработок (ЦСР) пояснили, что программа кешбэка была отраслевой мерой поддержки, которая применялась в период пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах, а также после начала специальной военной операции в 2022 году.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!