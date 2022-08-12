Мишустин предложил распространить действие "Пушкинской карты" на внутренний туризм

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В России предложили расширить действие программы "Пушкинской карты" на внутренний туризм. С такой инициативой выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Хочу обратить внимание на идею соединения возможностей экотуризма, глемпинга, других видов туризма с программой "Пушкинской карты", которая активно реализуется в стране, и ею пользуются миллионы школьников и студентов", – передает РИА Новости его слова.

Как отметил Мишустин, это привлечет туристов в заповедные места, где можно будет создать музеи и выставки.

Ранее в министерстве культуры РФ сообщили о распространении программы "Пушкинская карта" на военнослужащих.

Заместитель главы ведомства Ольга Ярилова во время рабочей поездки на Дальний Восток рассказала, что все больше учреждений подключаются к проекту, расширяется и перечень мероприятий.

Программа "Пушкинская карта" стартовала 1 сентября 2021 года. За счет средств проекта молодежь в возрасте от 14 до 22 лет может посещать учреждения культуры по всей России. В виртуальном формате карту можно оформить на госуслугах или в приложении "Госуслуги.Культура".