"Бархатные" туры за рубеж подорожали на 50–60%

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Туры по России на сентябрь – октябрь в этом году начинаются от 22 тысяч рублей на человека, а зарубежные путевки – от 60 тысяч рублей, сообщает News.ru. Самыми популярными направлениями стали Сочи, Абхазия, Турция, Египет и ОАЭ.

По сравнению с прошлым годом туры по России в бархатный сезон выросли в цене на 10–15%, а по зарубежным странам – на 50–60%. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России, гендиректора оператора "Дельфин" Сергея Ромашкина, такая динамика на зарубежных направлениях связана с тем, что подорожали сами перелеты – цена на некоторые рейсы выросла в два раза.

Ранее стало известно, что въездной турпоток в РФ сократился в 63 раза по сравнению с 2019 годом.

Второй квартал – апрель – июнь – это высокий туристический сезон для России, но в 2022 году в это время иностранцы совершили в Россию всего 23,8 тысячи визитов с целью туризма. В АТОР подчеркнули, что ключевыми факторами снижения въездного турпотока являются ограничения авиаперевозок и санкции против РФ, связанные с блокировкой платежных систем.