В Госдуме предложили создать "Пушкинскую карту" для педагогов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов направил письмо министру культуры РФ Ольге Любимовой с просьбой создать "Пушкинскую карту" для учителей. Об этом информирует РИА Новости.

По словам парламентария, педагогам, которые сопровождают группы учеников в разные культурные учреждения, необходимо предоставить бесплатных вход. Преподаватели не должны во время экскурсии ждать воспитанников или же покупать билет за свой счет, считает Чернышов.

"Проблему может решить аналог учительской "Пушкинской карты", – подчеркнул депутат.

Вице-спикер ГД отметил, что проект продемонстрировал свою результативность в рамках культурного просвещения молодых людей от 14 до 22 лет.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране необходимо расширить действие программы "Пушкинской карты" на внутренний туризм. По его мнению, решение привлечет путешественников в заповедные места, где можно будет создать музеи и выставки.



Доля Москвы в программе "Пушкинская карта" составила 16,5% по числу проданных билетов

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