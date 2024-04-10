Суд продлил арест бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Мосгорсуд продлил арест бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" Кириллу Якубовскому, обвиняемому в особо крупном мошенничестве, сообщает РИА Новости.

Таким образом ходатайство следователя удовлетворено. Якубовский останется под арестом до 6 июля.

Якубовского арестовали в апреле прошлого года, а спустя два месяца отпустили под домашний арест. В феврале суд вновь ужесточил ему меру пресечения, заключив под стражу. Бывшему совладельцу сетей "Кофе хауз" и "Азбука вкуса" вменяют мошенничество в особо крупном размере.

Якубовский начал карьеру в середине 1990-х в качестве зампреда правления Экспобанка, впоследствии он стал основным совладельцем данной организации. Бизнесмен являлся бенефициаром и членом совета директоров ОАО "М2М Прайвет банк". Банк России отозвал лицензию у данной кредитной организации в 2016 году из-за неудовлетворительного качества ее активов.