Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве гендиректора "НПП "Геофизика-космос" Фомичева

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Столичный Басманный суд отправил в СИЗО гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева на два месяца. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на судью Евгению Козлову.

"Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомичева Евгения Геннадьевича на срок до 21 февраля 2024 года удовлетворить", – сказала Козлова.

Заседание суда состоялось в закрытом режиме. Соответствующая просьба исходила от адвоката Фомичева. Он объяснил, что в материалах дела есть расшифровка телефонных разговоров.

О задержании Фомичева стало известно вечером 22 декабря. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что бывшего начальника управления по противодействию коррупции ФТС России Дмитрия Мурышова обвинили в четырех эпизодах получения взятки на сумму более 10 миллионов рублей. По данным следственных органов, в 2022 году он получил через посредника три взятки на 5,8 миллиона рублей от лиц, специализирующихся на импорте товаров в Россию.

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