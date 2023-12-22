Гендиректора "НПП "Геофизика-космос" Фомичева задержали в рамках дела о мошенничестве

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В Москве задержан гендиректор АО "НПП "Геофизика-космос" Евгений Фомичев в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ему предъявили обвинение, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", – уточняется в сообщении.

Следствие планирует обратиться в суд для ходатайства об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу.

До этого Преображенский суд Москвы приговорил экс-министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и отмывании денег. В качестве дополнительного наказания ему назначили штраф в размере 80 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении Абызова возбудили в августе 2019 года. По версии следствия, бывший министр нарушил запрет, наложенный на него как на члена правительства РФ. В 2018 году он лично и через доверенных лиц занимался предпринимательством.

По данным правоохранителей, 115 миллионов долларов Абызов вложил в проект блокчейн-платформы TON мессенджера Telegram братьев Павла и Николая Дуровых, который впоследствии реализован не был, а средства подлежали возврату в РФ. Кроме того, отмечалось, что в 2012–2018 годах фигуранты похитили у энергетических компаний СИБЭКО и РЭС 4 миллиарда рублей.

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