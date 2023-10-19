Экс-замглавы Минздрава Дагестана задержан за получение взятки

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Экс-замминистра здравоохранения Дагестана задержан за получение взятки на сумму не менее 87,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах Дагестана рассказал, что подозреваемый – Мазай Рамазанов. В январе 2022 года он был освобожден от должности замминистра здравоохранения Дагестана.

По данным следствия, с января 2019 по декабрь 2021 года Рамазанов находился в Махачкале и через посредника получал от индивидуального предпринимателя взятки в размере 10% от общей суммы каждого госконтракта, который в то время заключал Минздрав республики на поставку медоборудования.

Против посредника и ИП возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и части 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки"). В настоящий момент решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. В отношении Рамазанова также возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Ранее сообщалось, что полицейские задержали мэра города Тулуна Иркутской области. Юрия Кариха подозревают в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья.

Проводятся необходимые следственные действия. Обвинение также предъявлено пятерым мужчинам, которые реализовывали преступную схему вместе с Карихом.

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