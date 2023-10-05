Полицейского задержали в Москве за посредничество в передаче взятки в 19 млн руб

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Столичного полицейского подозревают в посредничестве при передаче взятки в размере 19 миллионов рублей. О происшествии рассказали в главном управлении МВД России по Москве.

Речь идет о служащем в ОМВД России по району Хамовники.

"Предварительно установлено, что он выступил в качестве посредника при передаче денежных средств от представителей двух коммерческих компаний в адрес неустановленных лиц некоммерческой организации за предоставление услуг в сфере строительства и ремонта", – передает ТАСС сообщение ведомства.

Выяснилось, что правоохранителю заплатили за посредничество. По данному инциденту завели уголовное дело. Мужчине как минимум грозит увольнение, если его причастность докажут.

Ранее управление собственной безопасности ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу задержало сотрудника ГИБДД, который брал взятки бесплатными поездками на такси.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о получении взятки. Известно, что тот бесплатно пользовался услугами двух компаний-перевозчиков. В настоящее время задержанный доставлен в следственные органы.



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