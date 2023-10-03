Сотрудник ГИБДД брал взятки поездками на такси в Санкт-Петербурге

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Управление собственной безопасности ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу задержало сотрудника ГИБДД, который брал взятки бесплатными поездками на такси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Установлено, что начальник отдела ГИБДД Московского района регулярно пользуется услугами такси <...> взамен на непривлечение к административной ответственности водителей", – рассказал собеседник агентства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о получении взятки. Известно, что тот бесплатно пользовался услугами двух компаний-перевозчиков. В настоящее время задержанный доставлен в следственные органы.

В середине сентября ФСБ РФ задержала в Москве высокопоставленного сотрудника одного из российских оборонных предприятий. Мужчину заподозрили в хищениях и поставках контрафактных компонентов для высокоточного оружия.

