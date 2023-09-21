Главу IT-управления ФТС Васильева осудили на 9,5 года за взяточничество

Фото: depositphotos/YGphoto

Дорогомиловский суд Москвы приговорил начальника Центрального информационно-технического таможенного управления (ЦИТТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) России Дмитрия Васильева к заключению в колонии строгого режима сроком 9 лет и 6 месяцев. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что суд признал его виновным в получении взяток на сумму 25 миллионов рублей. Помимо заключения, суд назначил Васильеву штраф в 10 миллионов рублей и лишил его на 10 лет права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Мужчину задержали в январе. Его подозревали не только во взяточничестве, но и в хищении с господрядов.

Позднее его арестовал Басманный суд в Москве. Обвинения предъявлялись в соответствии с частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Суд отправил в СИЗО главу IT-управления ФТС Васильева