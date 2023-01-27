Суд арестовал главу IТ-управления ФТС России Васильева по делу о взятке

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Главу IТ-управления ФТС России Дмитрия Васильева арестовал Басманный суд в Москве по делу о взятке, сообщает ТАСС.

Васильев обвиняется в соответствии с частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 марта", – сказали в суде.

Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. В случае виновности Васильеву грозит до 15 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в столице задержали главу центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева. Его подозревают во взяточничестве.

Кроме того, он также подозревается в хищении с господрядов.



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