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Суд арестовал главу IТ-управления ФТС России Васильева по делу о взятке
Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"
Главу IТ-управления ФТС России Дмитрия Васильева арестовал Басманный суд в Москве по делу о взятке, сообщает ТАСС.
Васильев обвиняется в соответствии с частью 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").
"Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 26 марта", – сказали в суде.
Судебное заседание состоялось в закрытом режиме. В случае виновности Васильеву грозит до 15 лет колонии.
Ранее сообщалось, что в столице задержали главу центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрия Васильева. Его подозревают во взяточничестве.
Кроме того, он также подозревается в хищении с господрядов.
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