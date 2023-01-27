В здании ФТС начались обыски после задержания начальника IT-управления Васильева

Фото: cittu.customs.gov.ru

В здании Федеральной таможенной службы РФ в Москве проходят обыски в рамках следствия по уголовному делу в отношении главы центрального информационно-технического управления ФТС Дмитрия Васильева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

"По делу Васильева, задержанного по подозрению в коррупции, проводятся следственные действия в ФТС", – сказал представитель ведомства.

По его словам, правоохранители изымают документы, представляющие интерес для следствия.

О задержании Васильева стало известно утром 27 января. Сообщалось, что чиновника подозревают во взяточничестве и хищении с гоподрядов. Задержанного доставили в СК, в данный момент с ним проводятся следственные действия. В ближайшее время Васильеву назначат меру пресечения.

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