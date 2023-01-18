Бывший мэр Владивостока приговорен к 16,5 года колонии за получение взяток

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка осудили на 16,5 года колонии за получение взяток общей суммой свыше 38 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение принял Ленинский районный суд города. Чиновнику также назначен штраф в размере 150 миллионов рублей.

По данным следствия, до вступления в должность мэра Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление" при администрации региона, получил от своего знакомого, который является директором нескольких строительных фирм, взятки общей суммой 6,9 миллиона рублей.

Кроме того, по данным следователей, будучи мэром Гуменюк получил от этого же знакомого, который был посредником от представителей похоронного бюро, 31,2 миллиона рублей за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг.

Вину Гуменюк отрицает, заявляя, что его оклеветали. После заседания суда он сообщил журналистам, что будет обжаловать приговор.

"Любой документ, доказывающий мою невиновность, находится у моего адвоката, моей семьи. Будем обжаловать", – сказал он.

Должность мэра Владивостока Гуменюк покинул 18 мая. Он принял решение об отставке после того, как полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев и глава Приморского края Олег Кожемяко назвали работу градоначальника неудовлетворительной.



Экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк задержан за получение взяток

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