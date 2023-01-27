СК попросил арестовать главу IT -управления ФТС Васильева по коррупционному делу

Фото: customs.gov.ru

Следствие попросило Басманный суд Москвы арестовать начальника центрального информационно-технического управления ФТС Дмитрия Васильева, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"В Басманный районный суд поступили материалы по ходатайству ГСУ СК РФ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Дмитрия Андреевича. <...> Следствие просит избрать меру пресечения на срок до 26 марта", – сказали в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Васильеву предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ.

О задержании Васильева стало известно утром 27 января. Сообщалось, что чиновника подозревают во взяточничестве и хищении с господрядов.

В рамках следственных действий по делу Васильева в здании Федеральной таможенной службы прошли обыски. Отмечалось, что правоохранители провели изъятие документов, представляющих интерес для следствия.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!