Суд отправил под домашний арест бизнесмена по делу о взятке сотрудника Росавиции

Фото: телеграм-канал "Московские суды общей юрисдикции"

Дорогомиловский районный суд Москвы отправил под домашний арест предпринимателя Ивана Ларионова, который является фигурантом дела о взятке замначальника управления по цифровизации Росавиации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Ларионов является директором ООО "5.25 ПРОГРАММЫ". Он пробудет под домашним арестом два месяца – до 24 февраля следующего года.

Ранее на тот же срок под стражу был заключен непосредственно замглавы управления по цифровизации Росавиации Александр Матюшкин.

О задержании Матюшкина стало известно 26 декабря. Позже в Росавиации рассказали, что он работает в ведомстве недавно, а также пояснили, что тот задержан за получение "отката" от поставщика компьютерного оборудования.



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