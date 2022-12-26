Суд арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации по делу о взятке

Фото: depositphotos/Irusetka.yandex.ru

Дорогомиловский суд Москвы арестовал замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о взятке до 24 февраля, сообщает ТАСС.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия.

Также заключить под стражу по этому же делу попросили предпринимателя Ивана Ларионова. Обоим фигурантам предъявили обвинение по части 6 статьи 290 ("Получение взятки в особо крупном размере").

Матюшкин был задержан в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования. Данное задержание не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям, уточнили в Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что оказывают содействие следствию, уже изъяты необходимые для расследования документы. Кроме того, Росавиация опровергла распространяемую СМИ информацию о проведении обысков у главы ведомства Александра Нерадько, назвав ее несоответствующей действительности.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!