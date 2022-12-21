Экс-зампред правительства Камчатки получил 5 лет колонии за взятку

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Суд в Петропавловске-Камчатском признал бывшего заместителя председателя правительства региона Валерия Карпенко виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.

Уточняется, что приговором суда чиновнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии строго режима. Также назначен штраф в размере 1,8 миллиона рублей.

Обвиняемым по данному уголовному делу также проходил руководитель отдела капитального строительства и ремонта ГБУ "Камчатский краевой финансово-аналитический центр в сфере здравоохранения" Леонид Минцев. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года в колонии строго режима и аналогичный штраф.

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, в 2016 году чиновники получили от предпринимателя взятку в виде строительства сети водоснабжения для их личных домов. За это они помогли бизнесмену заключить госконтракт на покупку здания филиала одной из поликлиник по завышенной цене. Бюджету региона был нанесен ущерб в размере 20 миллионов рублей.

"Сумма контракта составляла свыше 46 миллионов рублей, что почти в два раза превысило его реальную стоимость. Часть денег на эту сделку перераспределены из бюджетных средств, выделенных на строительство краевой больницы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в суд было направлено уголовное дело в отношении экс-главы Зейского района Амурской области Дмитрия Васильченко, который фиктивно трудоустроил свою сожительницу в муниципальные предприятия на должность делопроизводителя. Женщина не работала, но получала зарплату в размере почти 500 тысяч рублей.

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