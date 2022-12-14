Башкирского чиновника отправили под домашний арест за закупку пиксельных елок

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместителя директора государственного казенного учреждения Башкирии "Хозяйственное управление" суд отправил под домашний арест за махинации при закупке пиксельных елок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СУСК РФ по региону.

"Заместителя директора государственного казенного учреждения республики Башкортостан "Хозяйственное управление" предъявлено обвинение по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий"<…> Судом ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – отметили в сообщении.

По сообщению Следственного комитета, в ноябре 2019 года чиновник обошел конкурсные процедуры и заключил госконтракт на изготовление сборных световых декоративных конструкций с ООО "Клирлайт Рус" на сумму свыше 115 миллионов рублей. Эта сумма превысила среднерыночную примерно на 50 миллионов рублей. Чиновник подписал акт сдачи-приемки услуг, после чего была произведена оплата в полном объеме.

В башкирском Следственном комитете добавили, что с задержанным проведены первоначальные следственные действия. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк уточнила, что полиция совместно прокуратурой и СУСК выявила и задокументировала факт превышения должностных полномочий при закупке елок. В августе региональная прокуратура заявляла о возбуждении уголовного дела о мошенничестве с ущербом на 24 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд признал законным заочный арест сына красноярского губернатора Александра Усса Артема. Его подозревают в отмывании денег или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере.

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