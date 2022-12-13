Мосгорсуд признал законным заочный арест сына красноярского губернатора Усса

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Московский городской суд признал законным заочный арест сына красноярского губернатора Александра Усса Артема. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Постановление Мещанского суда Москвы от 27 октября 2022 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты, поданная на постановление, – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Ранее суд в Москве заочно выдал санкцию на арест Усса, которого задержали в Италии по запросу США. Также его объявили в розыск.

Его подозревают в отмывании денег или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере.

Министерство юстиции США заявило об аресте Усса в Италии 19 октября. Его и еще четырех россиян, среди которых Юрий Орехов, Светлана Кузургашева, Тимофей Телегин и Сергей Тюляков, обвинили в уклонении от санкций и отмывании денег.

Позже стало известно, что их подозревают в причастности к контрабанде нефти находящейся под санкциями венесуэльской компании PDVSA для конечных российских и китайских потребителей. Сам Усс заявил о своей невиновности, а его отец назвал арест сына политически окрашенным.



Красноярский губернатор назвал политическими обвинения США в адрес своего сына

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