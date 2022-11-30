Суд продлил домашний арест бывшему главному наркологу Минздрава Брюну

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Тверской районный суд Москвы продлил до 3 февраля домашний арест бывшему главному наркологу Минздрава РФ Евгению Брюну по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Брюну Евгению Алексеевичу, обвиняемому по части 4 статьи 159 УК РФ, меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 февраля", – заявили в пресс-службе суда.

Также суд продлил на тот же срок домашний арест второму обвиняемому в рамках данного дела – вице-президенту Российской наркологической лиги Владимиру Якушеву.

Евгения Брюна задержали по делу о мошенничестве в августе. Бывший главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава РФ обвиняется в хищении 20 миллионов рублей у департамента здравоохранения Москвы посредством поставок медизделий для Московского НПЦ наркологии по значительно завышенным ценам.



Бывшему внештатному главному наркологу Минздрава вменяют мошенничество

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