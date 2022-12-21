Чиновник из Приамурья предстанет перед судом за фиктивное трудоустройство сожительницы

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В суд направлено уголовное дело в отношении экс-главы Зейского района Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Дмитрия Василенко обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. По данным следователей, он приказал подчиненным фиктивно трудоустроить свою сожительницу на работу в муниципальные учреждения. Первый случай произошел в 2019 году.

"Указанное им лицо было принято на работу в качестве делопроизводителя, однако фактически свою трудовую функцию не выполняло", – говорится в сообщении.

В октябре 2020 года женщина была уволена, однако в марте 2021 года Василенко вновь фиктивно устроил ее в другое муниципальное учреждение.

"Свои трудовые обязанности она также не выполняла. Начисленную ей заработную плату в общей сумме около 500 тысяч рублей, по данным следствия, получил обвиняемый", – рассказали в СК.

Отмечается, что в настоящее время следователи собрали необходимую доказательную базу, а прокурор утвердил обвинительное заключение.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал начальника управления министерства жилищной политики Московской области Вагифа Агаева по делу о получении взятки в особо крупном размере, а также отправил под домашний арест еще четверых подмосковных чиновников, которые обвиняются в получении взяток и в посредничестве в их получении.

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