Сотрудника Росавиации задержали за получение взятки от поставщика оборудования

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Сотрудника Росавиации задержали для проведения следственных мероприятий в связи с получением им взятки от поставщика оборудования. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Недавно принятый на работу сотрудник управления цифровой трансформации и обеспечения Росавиации задержан <...> в связи с получением "отката" от поставщика компьютерного оборудования. <...> Данное задержание никоем образом не связано с предоставлением субсидий и мер государственной поддержки аэропортам и авиакомпаниям", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что оказывают содействие следствию, уже изъяты необходимые для расследования документы.

Кроме того, Росавиация опровергла распространяемую СМИ информацию о проведении обысков у главы ведомства Александра Нерадько, назвав ее несоответствующей действительности.

Ранее стало известно, что в Дорогомиловский районный суд Москвы поступило ходатайство о заключении под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Отмечалось, что его подозревают в получении взятки.



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