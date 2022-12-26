СК попросил арестовать замглавы управления по цифровизации Росавиации по делу о взятке

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Следствие попросило заключить под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Его подозревают в получении взятки, сообщает ТАСС.

"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Матюшкина меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в Дорогомиловском районном суде Москвы.

Там добавили, что ходатайство об аресте будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее суд в Петропавловске-Камчатском признал бывшего зампредседателя правительства региона Валерия Карпенко виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.

Его приговорили к пяти годам в колонии строго режима, а также назначили ему штраф в размере 1,8 миллиона рублей.



Региональные чиновники должны будут сообщать о попытках дать им взятку

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