17:50Происшествия
СК попросил арестовать замглавы управления по цифровизации Росавиации по делу о взятке
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Следствие попросило заключить под стражу замначальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина. Его подозревают в получении взятки, сообщает ТАСС.
"В суд поступило ходатайство об избрании в отношении Матюшкина меры пресечения в виде заключения под стражу", – рассказали в Дорогомиловском районном суде Москвы.
Там добавили, что ходатайство об аресте будет рассмотрено в ближайшее время.
Ранее суд в Петропавловске-Камчатском признал бывшего зампредседателя правительства региона Валерия Карпенко виновным в получении взятки и злоупотреблении полномочиями.
Его приговорили к пяти годам в колонии строго режима, а также назначили ему штраф в размере 1,8 миллиона рублей.
Региональные чиновники должны будут сообщать о попытках дать им взятку
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