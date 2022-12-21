Экс-сотрудницу полиции Хабаровска осудили за продажу данных об умерших

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В Хабаровске бывшую сотрудницу полиции осудили за продажу данных об умерших сотрудникам ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, с октября 2020 года по март 2022 года сотрудник дежурной части получила от директора компании по оказанию ритуальных услуг взятку в размере 214 тысяч рублей. Отмечается, что женщина признала вину в совершении преступления.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Также экс-сотруднице полиции запретили занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на три года.

Ранее сообщалось, что экс-зампред правительства Камчатского края Валерий Карпенко получил пять лет колонии строго режима за взятку и злоупотребление полномочиями.

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