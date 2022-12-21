07:23Происшествия
Экс-сотрудницу полиции Хабаровска осудили за продажу данных об умерших
Фото: depositphotos/aksenovko
В Хабаровске бывшую сотрудницу полиции осудили за продажу данных об умерших сотрудникам ритуальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, с октября 2020 года по март 2022 года сотрудник дежурной части получила от директора компании по оказанию ритуальных услуг взятку в размере 214 тысяч рублей. Отмечается, что женщина признала вину в совершении преступления.
Суд назначил обвиняемой наказание в виде семи лет лишения свободы условно с испытательным сроком на пять лет. Также экс-сотруднице полиции запретили занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, сроком на три года.
Ранее сообщалось, что экс-зампред правительства Камчатского края Валерий Карпенко получил пять лет колонии строго режима за взятку и злоупотребление полномочиями.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!