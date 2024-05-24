Суд арестовал фигурантов дела о хищении денег у юрлица, входящего в "Россети"

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Суд в Москве арестовал четырех фигурантов по делу о хищениях денежных средств у юридического лица, которое входит в ПАО "Федеральная сетевая компания Россети". Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции столицы.

Так, Мещанский районный суд Москвы отправил под арест до 22 июля гендиректора ООО "КМ ГРУПП" Алексея Лаптева, гендиректора ООО "РУСФАКТОР ХОЛДИНГ" Виктора Николаева, первого заместителя гендиректора ООО "РСК" Дилшад Рзаеву и Виталия Перебалина.

Все они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, фигуранты дела сформировали организованную группу и разработали преступный план для хищения средств у юрлица, входящего в "Россети". Они приобретали у "гарантирующего поставщика" электрическую энергию не для собственных нужд, а в целях ее дальнейшей продажи потребителям.

При этом соучастники обязаны были в рамках договора своевременно оплачивать стоимость поставляемой энергии, однако в действительности они изначально не намеревались исполнять условия договора. Полученные же средства они использовали по собственному усмотрению.

Ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 2 месяца начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова.

До этого следователи предъявили обвинение заместителю начальника подмосковного управления ФСИН РФ Владимиру Талаеву и еще трем его сообщникам по делу о взяточничестве.