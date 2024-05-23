Суд арестовал начальника УЭБиПК по Свердловской области из-за взятки

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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на 2 месяца начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, то есть по 20 июля 2024 года включительно", – указали там.

В суде указали, что Дьякова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, согласно статьям 290 и 285 УК РФ. По данным журналистов, мужчина возглавляет региональное УЭБиПК с января 2024 года. До этого он исполнял обязанности начальника данного подразделения, подчеркнули в издании.

Ранее в Москве арестовали заместителя начальника подмосковного управления ФСИН РФ Владимира Талаева. Следователи уже предъявили ему обвинение в получении взятки.

По версии стороны обвинения, летом прошлого года мужчина получил более 800 тысяч рублей за покровительство одной из компаний, поставлявшей продукты в учреждения ведомства.

