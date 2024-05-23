23 мая, 16:31Политика
СК предъявил обвинение замначальника подмосковного УФСИН из-за взяток
Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"
Следователи предъявили обвинение заместителю начальника подмосковного управления ФСИН РФ Владимиру Талаеву и еще трем его сообщникам по делу о взяточничестве. Об этом сообщается в телеграм-канале ГСУ СКР по Московской области.
Талаева обвиняют в получении взятки по статье 290 УК РФ, а трех коммерсантов – в посредничестве и даче взяток по статьям 291 и 291.1 УК РФ.
По данным следствия, замначальника регионального УФСИН летом 2023 года получил более 800 тысяч рублей от представителя фирмы, которая поставляла молочные продукты в учреждения ведомства. По их сведениям, за эти деньги Талаев обязался покровительствовать компании и другим аффилированным предприятиям.
О задержании замначальника УФСИН Московской области стало известно 23 мая. Его подозревали в получении взятки в особо крупном размере. Затем Тверской районный суд Москвы арестовал его.