Полиция Москвы задержала мужчину за кражу 20 млн руб при помощи поддельного паспорта

Столичные полицейские раскрыли кражу 20 миллионов рублей с чужого счета при помощи поддельного паспорта. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале

Приезжий из Красноярского края обратился в столичный офис одного из операторов мобильной связи. Показав специалистам поддельный документ, мужчина запросил дубликат якобы потерянной сим-карты. Затем он получил доступ к мобильному приложению жертвы и банковским данным.

Подозреваемый снял средства с чужого счета и передал похищенное сообщникам, оставив себе часть суммы в качестве вознаграждения.

"Внешняя схожесть с посторонним человеком была использована злоумышленником для хищения денег с банковских счетов. Однако это не помогло ему избежать задержания", – отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Сотрудники столичной полиции смогли выявить подозреваемого в Санкт-Петербурге, позже он был заключен под стражу. Расследование дела и поиск соучастников преступления продолжаются.

Жертвами телефонных мошенников в столице чаще всего становятся женщины, заявляли в прокуратуре. За восемь месяцев 2024 года зафиксировано более 33 тысяч случаев хищений средств, половина из которых совершалась против женщин.

