Мошенники заставили столичного пенсионера выбросить с балкона 100 тыс долларов

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Злоумышленники заставили 92-летнего пенсионера выбросить 100 тысяч долларов со своего балкона, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Преступники при помощи дипфейка выдавали себя за руководителей государственного органа и его помощника. Мошенники убедили пенсионера принять участие в якобы операции по поимке преступников.

Для этого он должен был дождаться условного сигнала от курьера, а затем скинуть с балкона обозначенную сумму.

"Якобы для конспирации нужно было выключить свет в квартире, а для поиска подозрительных людей и машин – взять фонарик и посветить на улицу, что пенсионер выполнил", – добавили в надзорном ведомстве.

Далее мошенники сообщили ему, что деньги его жены якобы пытаются похитить, поэтому средства требуется срочно снять. Пострадавший понял, что стал жертвой преступников, поэтому обратился в полицию. Полицейским удалось задержать криминального курьера с поличным.

Ранее жертвой телефонных мошенников стала 15-летняя девочка. Злоумышленники убедили ее отдать им более 320 тысяч рублей. Подросток по указанию мошенников взяла отложенные родителями деньги и передала прибывшему курьеру, поверив в перечисление средств на "безопасный счет".

