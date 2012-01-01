Психолог Таранова назвала три способа защиты ребенка от мошенников

В России мошенники все чаще обманывают несовершеннолетних: дети переводят аферистам сотни тысяч рублей с карт родителей и ближайших родственников. О том, как защитить ребенка от злоумышленников, – в нашем материале.

Пугают и заманивают выгодой

В январе 2025 года 15-летняя школьница стала жертвой мошенничества в Москве: аферисты убедили девочку отправить им 800 тысяч рублей с карт мамы и бабушки, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. Отмечается, что изначально с подростком связалась женщина, представившаяся сотовым оператором, и предложила закрепить за ней номер телефона. Для того чтобы сделать это, ребенку якобы достаточно было продиктовать свои паспортные данные.

В скором времени девочке поступил очередной звонок – на этот раз от якобы сотрудника портала "Госуслуги". Мошенник утверждал, что ее личный кабинет взломали и в скором времени с родительских банковских карт могут похитить все сбережения. Таким образом, несовершеннолетнюю вынудили взять телефон бабушки и переслать с него 160 тысяч рублей на "безопасные" счета. Затем, через два дня, девочка повторила ту же операцию с картой матери, переведя еще 640 тысяч.

По похожей схеме действовала группа злоумышленников, уговоривших 17-летнего москвича оформить кредит на мать, передавал телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Неизвестный, который выдавал себя за сотрудника медучреждения, позвонил юноше и рекомендовал ему оформить полис ОМС – для процедуры также требовалось назвать реквизиты паспорта.

После этого на связь с мальчиком вышла "представительница" "Госуслуг", уведомила его о взломе аккаунта на портале и перевела на другого "специалиста". Тот, в свою очередь, начал запугивать подростка, утверждая, что его матери грозят проблемы с законом, поскольку с ее реквизитов якобы отправили средства на украинский счет. В результате школьника убедили разблокировать телефон мамы с помощью ее отпечатка пальца, пока она спала, и отослать мошенникам 110 тысяч рублей.

Не менее распространенный метод обмана детей связан с онлайн-играми. Под видом задания в одной из них неизвестные вынудили 13-летнего мальчика из Санкт-Петербурга перевести им 340 тысяч рублей, писал телеграм-канал "Mash на Мойке". Злоумышленники обещали, что ребенок сможет получить виртуальное снаряжение бесплатно, если отправит им скриншот из банковского аккаунта родителей. Затем они создали QR-код, отсканировав который, мальчик запустил списание всех имеющихся у взрослых средств.

Кодовое слово и критическое мышление

Безопасность представляет собой вопрос воспитания, который следует обсуждать с детьми с первых лет жизни. Притом чем старше они становятся, тем больше аспектов нужно проговаривать, посоветовала в беседе с Москвой 24 детский и подростковый психолог Ирина Таранова.



Ирина Таранова детский и подростковый психолог В раннем возрасте родители должны донести, что нельзя брать горячие предметы или совать пальцы в розетку. Когда ребенок вырастает и начинает пользоваться телефоном, пора рассказать об опасности в интернете, включая мошенников. Делать это стоит на конкретных примерах. Допустим, если вы сами столкнулись со злоумышленником, поделитесь этим с ребенком, объяснив, что вам поступил соответствующий звонок и какую стратегию поведения вы выбрали, чтобы защититься.

Вместе с тем важно предусмотреть возможность того, что, столкнувшись с аферистами лично, несовершеннолетний рискует оказаться под эмоциональным давлением. Чаще всего обман в таких случаях завязан на манипуляции страхом потерять близких, пояснила эксперт. В результате у детей попросту отключается логическое мышление и ими становится гораздо проще управлять.

"Придумайте кодовое слово, лучше, чтобы оно было каким-то личным, известным в вашем семейном кругу. Тогда, если кто-то начнет угрожать ребенку тем, что с мамой или другим близким что-то случится и им якобы нужна помощь, он уточнит это слово у собеседника. Если незнакомец его назовет – ему можно верить, если нет – нельзя", – посоветовала Таранова.

Не менее эффективно приучить ребенка сразу рассказывать обо всех попытках обмана со стороны посторонних. По словам психолога, главное здесь – дать ему понять, что рядом есть взрослые, обратившись к которым, он решит любую проблему.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов подчеркнул, что снизить риски мошенничества позволяют и технические средства безопасности.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Помогают средства, вроде системы родительского контроля, или фильтры, блокирующие подозрительные звонки и не позволяющие переходить на потенциально опасные ресурсы. Но подчеркну, что использование таких решений не убережет школьников полностью, потому что аферисты часто прибегают к относительно безопасным каналам коммуникации, которые мы не можем перекрыть.

По словам эксперта, при условии, что многие злоумышленники добиваются своих целей через внутриигровые чаты и мессенджеры, взрослым необходимо создавать у детей представление об информационной гигиене. Ее базовые правила подразумевают запрет сообщать посторонним свои личные данные и переходить по присланным ими ссылкам – то есть воспринимать любую активность в Сети критически, заключил Ульянов.