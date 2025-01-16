Школьница из Москвы перевела мошенникам 800 тыс рублей со счетов мамы и бабушки

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Аферисты по телефону убедили 15-летнюю школьницу из Москвы отправить им 800 тысяч рублей с карт ее мамы и бабушки. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, школьнице позвонила неизвестная, которая представилась сотрудником сотового оператора, и предложила закрепить за ней телефонный номер. Для этого нужно было назвать паспортные данные, что девочка и сделала.

Спустя время с подростком связался якобы сотрудник портала "Госуслуги" и предупредил о взломе личного кабинета, в результате которого могут быть похищены сбережения с родительских карт. В связи с этим девочка взяла телефон бабушки, зашла в приложение банка и перевела свыше 160 тысяч рублей на счета злоумышленников. Через два дня подобным образом школьница отправила мошенникам 640 тысяч рублей с карты матери.

После произошедшего прокуратура попросила родителей предупредить детей о схемах, которыми пользуются аферисты, а также напомнить о мерах безопасности: попросить не передавать конфиденциальные данные неизвестным, сведения о банковских картах, а также коды из СМС.

Ранее около 10 столичных школьников стали жертвами мошенников из-за игры Roblox. Злоумышленники предлагают детям выполнять задания для покупки или создания виртуальных предметов и героев в онлайн-игре. На самом деле школьников побуждают передавать преступникам номера банковских карт и ПИН-кодов.

