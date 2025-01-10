Девочка отдала отложенные на обучение 320 тыс руб аферистам в Москве

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Мошенники убедили 15-летнюю девочку отдать их курьеру более 320 тысяч рублей из родительских сбережений, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным правоохранителей, ребенку позвонили мошенники, которые представились сотрудниками сотовой компании и аргументировали свой звонок продлением договора, заполучив таким образом код из СМС. После этого по указанию лжесотрудника финмониторинга девочка взяла деньги, которые родители откладывали на ее обучение, сложила их в коробку, перемотала скотчем и убрала в рюкзак, который передала прибывшему курьеру. Злоумышленники убедили ее, что средства будут перечислены на безопасный счет.

При этом злоумышленники заставили девочку снимать все свои действия на камеру телефона и запретили рассказывать кому-либо о происходящем. Спустя некоторое время мать девочки обнаружила беспорядок, вернувшись домой, и расспросила дочь о случившемся, после чего обратилась в полицию.

В прокуратуре отметили, что мошенники также могут пытаться украсть деньги через детей под предлогом покупки разнообразных улучшений для компьютерных игр. Некоторое время назад 11-летняя девочка начала переписываться в одном из мессенджеров с якобы сверстницей, которая предложила ей купить персонажей для игры. В результате с карты мамы ребенка оказалось списано более 400 тысяч рублей.

Кроме того, злоумышленники могут представляться знакомыми ребенка и под различными предлогами пытаться выманить денежные средства. Такую схему мошенники использовали в отношении 12-летнего мальчика, которому написал якобы знакомый и попросил продиктовать коды из СМС. В результате преступники смогли похитить более 90 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что около 10 столичных школьников стали жертвами мошенников из-за игры Roblox. Злоумышленники предлагают детям выполнять задания для покупки или создания виртуальных предметов и героев в онлайн-игре. На самом деле школьников побуждают передавать преступникам номера банковских карт и ПИН-кодов.

