Россиянам рассказали о новых механизмах финансовых пирамид

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Специалисты обнаружили десять финансовых пирамид, которые занимаются кредитованием. В результате их действий пострадали 2 300 человек, рассказал зампред правления Сбера Станислав Кузнецов в беседе с РИА Новости.

Ранее мошенники пытались привлечь средства доверчивых граждан, обещая им необоснованно высокий доход. В настоящее время они предлагают потенциальной жертве оформить на себя кредит, обратил внимание Кузнецов.

По его словам, суть схем заключается в том, что злоумышленники предлагают вознаграждение жертве, если она возьмет на свое имя кредит. Большая часть полученных средств направляется мошенникам. Заемщику оставляют небольшую долю и обещают ежемесячно перечислять денежные средства на погашение кредита.

"Так происходит несколько месяцев, чтобы у жертвы не возникло подозрений и она не забила тревогу слишком рано. Многократно повторив обман, мошенники исчезают с деньгами", – уточнил Кузнецов.

Он подчеркнул, что специалисты уже смогли уберечь от подобных схем 1,6 миллиарда рублей, принадлежащих клиентам банка.

Ранее столичный суд приговорил к реальным срокам лишения свободы организатора и участников финансовой пирамиды, похитивших мошенническим путем у 153 граждан более 214 миллионов рублей.

Они разработали структуру, фактически представляющую собой финансовую пирамиду, деятельность которой по возврату денег граждан и выплате процентов проводилась только за счет денежных средств самих вкладчиков.