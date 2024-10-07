Организатор финансовой пирамиды получил в Москве 12 лет колонии

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве приговорил к реальным срокам лишения свободы организатора и участников финансовой пирамиды, похитивших мошенническим путем у 153 граждан более 214 миллионов рублей, сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

40-летнему Максиму Омельченко дали 12 лет колонии общего режима, 50-летней Людмиле Голубевой – 9 лет, 46-летней Елене Сон – 8 лет. Всех троих признали виновными в мошенничестве, совершенном организованной группой, в крупном размере.



Суд установил, что сообщники организовали рекламную кампанию, обещая гражданам ежемесячные выплаты в размере от 15 до 22% от управления привлеченными денежными средствами. На самом же деле они разработали структуру, фактически представляющую собой финансовую пирамиду, деятельность которой по возврату денег граждан и выплате процентов проводилась только за счет денежных средств самих вкладчиков.

Ранее полиция в Зеленограде задержала мошенника за обман 42 граждан на 71 миллион рублей. В ходе расследования выяснилось, что проект работал по принципу финансовой пирамиды. В рамках него осуществлялась покупка и продажа криптовалюты.

Таким образом, доход для новых пользователей складывался из средств, которые удалось выманить ранее. Следователи завели уголовное дело о мошенничестве.