Полиция в Зеленограде задержала мошенника за обман 42 граждан на 71 миллион рублей

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Подозреваемый в обмане 42 граждан на 71 миллион рублей задержан в Зеленограде. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает пресс-служба ведомства.

"В полицию обратился житель Зеленограда, который сообщил, что в июне 2023 года решил вложить собственные средства в инвестиционный проект, информация о котором была размещена в интернете. Некоторое время он переводил деньги через личный кабинет и даже получал небольшую прибыль", – отметила представитель МВД.

Через некоторое время деньги ему перестали поступать. В ходе расследования выяснилось, что проект работал по принципу финансовой пирамиды. В рамках него осуществлялась покупка и продажа криптовалюты. Таким образом, доход для новых пользователей складывался из средств, которые удалось выманить ранее.

Следователи завели уголовное дело о мошенничестве. Потерпевшими к настоящему моменту числятся 42 человека.

Полиция совместно с сотрудниками ФСБ задержала одного из владельцев компании. Специалисты провели обыски, изъяли банковские карты, смартфоны, документы и другие предметы, причастные к делу. Сейчас злоумышленник заключен под стражу.

В последнее время мошенники стали чаще похищать деньги россиян через призыв обновить банковское приложение, предупредил ранее эксперт Никита Чугунов. Так, за первую середину сентября количество жалоб клиентов банка на подобные звонки увеличилось в шесть раз.

Злоумышленники звонят гражданам, представляются сотрудниками финансовой организации и предлагают установить "правильную версию" банковского приложения.

