Мошенники украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ

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Мошенники под видом правоохранительных органов украли 460 тысяч рублей у профессора МГУ. При получении украденных денег был задержан молодой человек. Об этом сообщает представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Мои коллеги из отделения полиции по обслуживанию МГУ Москвы пресекли мошеннические действия в отношении профессора ведущего вуза страны", – рассказала она.

Преподавателю позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник рассказал, что со счета профессора было произведено незаконное списание. Потерпевшего попросили помочь в задержании преступников. Для этого ему было необходимо снять все имеющиеся на его счетах деньги и передать их на проверку.

Мужчина поверил мошеннику и выполнил все его указания. Сняв все сбережения, он отдал их водителю такси. Сразу после этого злоумышленники прервали связь с потерпевшим. Позже профессор понял, что его обманули, и обратился за помощью к участковому, сообщив ему о случившемся, а также номер такси.

Участковым удалось остановить указанную машину на Менделеевской улице. Водитель назвал адрес, по которому должен был доставить пакет с деньгами. На Пресненской набережной при получении похищенных денег был задержан молодой человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). На данный момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания соучастников преступления.

Ранее пенсионерка из Читы отдала мошеннику почти девять миллионов рублей и лишилась квартиры. Злоумышленник вынудил женщину срочно продать свою недвижимость, а полученные деньги наличными передать курьеру. Правоохранителям удалось установить личность пособника мошенника, он уже задержан.

