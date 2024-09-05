Пенсионерка из Читы отдала мошеннику почти 9 млн рублей

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Пенсионерка из Читы отдала мошеннику почти девять миллионов рублей и лишилась квартиры. Об этом пресс-служба регионального УМВД РФ сообщила на своем сайте.

С заявлением в полицию обратилась 73-летняя женщина. Она объяснила, что с ней по телефону связался неизвестный. Представившийся сотрудником полиции мужчина сказал пенсионерке, что у мошенников якобы есть доверенность на продажу ее квартиры и они хотят совершить сделку.

По словам собеседника, силовики уже начали искать злоумышленников, однако для этого нужна активная помощь женщины. Мошенник вынудил пенсионерку срочно продать недвижимость, а полученные деньги наличными передать курьеру.

Правоохранители установили личность пособника мошенника – им оказался 30-летний житель Кургана. Мужчину задержали в Тюменской области и доставили в Читу. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее столичные полицейские задержали мужчину, подозреваемого в краже у 84-летней женщины. По информации правоохранителей, он позвонил пенсионерке под видом сотрудника госучреждения и заявил, что из-за якобы денежной реформы ей нужно обменять имеющуюся наличность на новую. Она ему поверила и договорилась о встрече. Позже мужчина приехал к ней домой и похитил все сбережения – более миллиона рублей.