Мошенники заставили женщину облить зеленкой сотрудницу банка

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

В Ленинградской области 52-летняя женщина облила зеленкой сотрудницу банка, которая якобы покушалась на ее сбережения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, женщина стала жертвой дистанционного мошенничества. Примерно месяц назад ей позвонили и сообщили, что произошла утечка баз данных с ее работы со всеми финансовыми реквизитами.

"Оказавшись под давлением говорившего, женщина не сбросила звонок и не обратилась в полицию, а продолжила слушать и принимать инструкции. Для сохранности денежных средств нужно было произвести ряд действий – оформлять кредиты в разных банках, а потом "сохранять" их в банковских ячейках, оформленных на имя "надежных" лиц", – говорится в сообщении.

После жительнице Ленинградской области предложили наказать виновных. По телефону ей объяснили, что пособницей мошенников, пытавшихся ограбить ее, якобы является работница банка, и проучить ее можно, облив зеленкой.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела против женщины, которая, в свою очередь, тоже подала заявление по факту совершенного мошенничества. Сотрудниками полиции уже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Ранее 73-летняя пенсионерка из Читы отдала мошеннику почти 9 миллионов рублей. По ее словам, с ней по телефону связался неизвестный, который представился сотрудником полиции. Мужчина заявил пенсионерке, что у мошенников якобы есть доверенность на продажу ее квартиры и они хотят совершить сделку. Злоумышленник вынудил пенсионерку продать свою недвижимость и передать полученные деньги курьеру.