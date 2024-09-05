Суд назначил до 7,5 года фигурантам дела о мошенничестве при продаже билетов в театры

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Тверской суд Москвы вынес решение фигурантам дела о мошенничестве при продаже билетов в театры. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

В результате Алексею Куринову назначили 7,5 года лишения свободы и штраф в размере 800 тысяч рублей, Юлию Чарыкову приговорили к 5,5 года колонии условно со штрафом на сумму 500 тысяч рублей, Яну Тягину суд условно отправил в колонию на 5 лет и предписал фигурантке выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей, а Виталия Гашакова приговорили к 4,5 года лишения свободы со штрафом 600 тысяч рублей.

Потерпевшими по делу были признаны Театр наций, Малый театр, Мариинский театр, Молодежный театр, Большой театр, консерватория имени П. И. Чайковского.

В середине сентября 2020 года следователи и правоохранители пресекли деятельность крупной сети подпольной перепродажи билетов в театры и на футбольные матчи. По версии следствия, с 2018 по 2020 год участники преступной группы создали более 300 сайтов-двойников ведущих учреждений культуры РФ, а также спортивных организаций.

Через сеть поддельных сайтов перекупщики смогли реализовать билеты общей стоимостью более 1 миллиарда рублей. В преступной группе состояли 50 человек, в том числе сотрудники call-центров, IT-специалисты и системные администраторы.

В конце января 2021 года суд арестовал Куринова по делу о незаконной продаже билетов по завышенной стоимости через фейковые сайты. Как установили следователи, именно он руководил специалистами в области программирования и рекламы и занимался продвижением сайтов-двойников.

