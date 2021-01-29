Бизнесмена арестовали по делу о создании более 300 фейковых сайтов по продаже билетов

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Суд в Москве заключил под стражу предпринимателя Алексея Куринова по делу о незаконной продаже билетов по завышенной стоимости через фейковые сайты. Об этом говорится на сайте СК РФ.
По информации ведомства, обвинение предъявили Алексею Куринову, генеральному директору "Симпл лайф инновэйшен". "По ходатайству следствия обвиняемому, который находился в федеральном розыске, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – уточнили в Следственном комитете.
Как установили следователи, Куринов руководил специалистами в области программирования и рекламы и занимался продвижением сайтов-двойников. В период с 2018 по 2020 год он и сообщники сделали свыше 300 поддельных порталов, похожих на сайты спортивных организацией и учреждений культуры.
Например, мошенники разработали сайты, схожие с Мариинским и Большим театрами, РАМТ и другими.
"Через эти ресурсы соучастники реализовали по завышенной стоимости билеты на различные мероприятия указанных учреждений на сумму более 1 миллиарда рублей", – пояснили в пресс-службе.
Работа фейковых сайтов сейчас прекращена.
Ранее говорилось, что два миллиарда рублей потеряли россияне после звонков мошенников из колоний. В Госдуме уже предложили глушить мобильную связь в исправительных учреждениях.
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