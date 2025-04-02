Мошенники похитили почти 60 млн рублей у пенсионера в Москве

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Телефонные мошенники похитили почти 60 миллионов рублей у столичного пенсионера. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

По данным ведомства, сначала злоумышленники позвонили 80-летнему мужчине под предлогом замены электросчетчиков. Для проведения процедуры они попросили его продиктовать код из СМС.

Затем пенсионеру позвонил другой неизвестный, представившись сотрудником "Госуслуг". Он спросил, переводил ли мужчина 800 тысяч рублей. Получив отрицательный ответ, мошенник соединил москвича якобы с представителем банка. Тот в свою очередь подтвердил снятие денег и сказал пенсионеру, что на него оформлен кредит в размере 19 миллионов рублей.

Для возращения средств, отметили в прокуратуре, мужчину попросили написать заявление. После поступления денег на счета пенсионера попросили их срочно обналичить и передать "инкассатору".

В течение нескольких дней пожилой мужчина обналичил 20 миллионов рублей со счетов в разных банках, которые по указанию звонивших передал лжеинкассаторам. Затем ему позвонил мошенник под видом правоохранителя, после чего пенсионер снял и передал сообщникам еще больше 21 миллиона рублей.

Как указали в прокуратуре, после первой передачи средств с мужчиной снова связались, чтобы убедить его отдать оставшиеся деньги. Он согласился и передал 32 тысячи долларов и 28 тысяч евро.

"На этом мошенники не остановились и сообщили, что в опасности личный автомобиль москвича Toyota Land Cruiser 200, у которого появился второй собственник. Чтобы исправить документы и спасти машину, ее необходимо фиктивно продать", – добавили в прокуратуре.

После продажи машины пенсионер обналичил и передал "инкассатору" 4,5 миллиона рублей, полученные от сделки.

Ранее полиция задержала блогера Павла Дворецкого по подозрению в мошенничестве и хищении у пожилой женщины 19 миллионов рублей. СМИ писали, что задержание произошло в подмосковной Балашихе. Если вина Дворецкого будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы.