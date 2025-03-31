ТАСС: блогер Дворецкий проверяется по делу об обмане пенсионерки на 19 млн рублей

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории Российской Федерации)/Павел Дворецкий

Полицейские задержали блогера Павла Дворецкого из-за подозрения в мошенничестве и хищении у пенсионерки 19 миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, если вина блогера будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

26-летний блогер, имеющий 4 миллиона подписчиков в TikTok, был задержан накануне в подмосковной Балашихе, добавили в СМИ.

До этого россиян предупредили о новой схеме мошенников с участием лжеблогеров. Преступники, используя фейковые аккаунты знаменитостей, предлагают детям принимать участие в розыгрышах дорогих призов.

Для получения выигрыша жертву просят оплатить доставку или отправить личные данные, которые будут использованы злоумышленниками для кражи денег.

