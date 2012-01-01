Блогера Косенко ждет два месяца ареста из-за брошенного в сугроб сына

Блогера Сергея Косенко заочно арестовали за видео с брошенным в сугроб младенцем. Сам инфлюенсер уже прокомментировал ситуацию. Что грозит блогеру при въезде на территорию России, а также на что еще готовы идти звезды в погоне за хайпом – в материале Москвы 24.

Сергей Косенко

Ролик, снятый в начале 2024 года, принес Сергею Косенко огромную известность: на кадрах блогер с улыбкой на лице бросает своего двухмесячного ребенка в глубокий сугроб. Реакция не заставила себя ждать – под видео появились сотни тысяч разгневанных комментариев, плюс ролик заинтересовал Следственный комитет РФ. Вскоре глава СК Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку инциденту и провести проверку на предмет соблюдения блогером налогового законодательства.

К слову, после начавшегося скандала адвокат Косенко заявлял, что на самом деле ребенок якобы не участвовал в съемках: видео было произведено "с применением монтажа и куклы-манекена".

В октябре 2024 года СК возбудил дело по статьям "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". В ходе расследования суд арестовал счета блогера в российских банках, общая сумма которых превышает 206 миллионов рублей.

В итоге 15 января Басманный районный суд Москвы постановил арестовать блогера на два месяца с момента его экстрадиции на территорию России (блогер проживает в Дубае) либо с момента его задержания. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сам Сергей также отреагировал на сообщения об аресте в своих соцсетях. Косенко поблагодарил поклонников за поддержку, заявил, что с ним все в порядке, и попросил помочь ему "выйти из этой ситуации".

"Люблю Россию. И люблю русских людей. И верю, что здравый смысл, добро и позитив в конечном итоге возьмут верх", – заключил блогер.

Интересно, что после скандала Сергей не перестал снимать провокационные ролики. Прошлой весной Косенко опубликовал видео, на котором свесил своего пятимесячного сына за борт яхты, за что снова подвергся хейту.

Михаил Литвин

Желание хайпануть не раз подталкивало столичного блогера к противоречащим здравому смыслу действиям. В октябре 2020 года он опубликовал видео, на котором поджигает свой автомобиль Mercedes-AMG 63 GTS стоимостью почти 13 миллионов долларов.

Литвин объяснил эпатажный поступок конфликтом с официальным дилером и компанией-производителем: блогер купил новый автомобиль в 2019 году, позже у него возникли споры на тему неисправ­ности транспортного средства и его обслужи­вания.

А весной 2021 года Литвин очередным видео привлек внимание Следственного комитета: он устроил конкурс среди друзей и пообещал крупную сумму денег за выполнение заданий. Среди предложенных челленджей был подъем в воздух человека, прикрепленного к днищу вертолета Robinsson 44. Смельчаку блогер был готов заплатить 85 тысяч рублей.

Друг Литвина по имени Евгений принял вызов и деньги. На мужчину надели веревочную страховку, шлем и примотали скотчем к летательному аппарату. В таком виде вертолет поднялся в воздух.

В СК идею Литвина сочли не лучшей и инициировали проверку в отношении него, а также предпринимателя, который доверил вертолет блогеру, писали СМИ. В итоге правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Пилота отстранили от полетов, воздушное судно изъяли, а мужчину, которого приклеили к борту для съемок ролика, признали потерпевшим. В сентябре 2021 года суд закрыл дело в связи с примирением сторон.

Рамир Хасанов

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Рамир Хасанов

Блогер ступил на скользкую дорожку хайпожорства в 2020 году, когда появились новости о коронавирусе. Хасанов решил подшутить над и без того перепуганным населением и имитировал кашель с кровью в алматинском метро. В итоге парня арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство.

Затем Рамир решил "повеселить" и московскую аудиторию. В марте 2021 года блогер снял видео, чтобы показать, что чувствует человек, лишившийся дорогой машины. Он с двумя товарищами вызвал такси бизнес-класса – BMW за 3,5 миллиона рублей. Друзья попросили водителя открыть багажник, чтобы загрузить пакеты с покупками, в это время один из них сел за руль и уехал в сторону Третьего транспортного кольца.

Через несколько минут автомобиль вернули, однако водитель юмор не оценил и заявил в полицию. По данным СМИ, пранкеров задержали через пару часов, застав как раз за монтажом хайпового видео.

Служители Фемиды тоже не поняли, где смеяться, и отправили шутников за решетку на три с половиной года.