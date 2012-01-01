Марк Варшавер прокомментировал конфликт между "Ленкомом" и Дмитрием Певцовым

14 января актер Дмитрий Певцов заявил, что его фотографию убрали из фойе Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", где он прослужил 33 года. После этого и актриса Александра Захарова сообщила, что ее больше не хотят видеть на сцене театра имени ее отца. Что произошло и как ситуацию прокомментировали в самом учреждении – в материале Москвы 24.
"Наступила ясность"
14 января Дмитрий Певцов заявил в своем телеграм-канале о расставании с "Ленкомом Марка Захарова", где прослужил 33 года. Народный артист России отметил, что его фотография висела в фойе вместе с портретами ведущих актеров, но теперь снимок убрали.
Актер уточнил, что последний спектакль на сцене родного театра сыграл 24 ноября 2024 года.
В свою очередь, 15 января народная артистка России Александра Захарова в интервью телеканалу Москва 24 сообщила, что тоже больше не будет выступать на сцене "Ленкома". По ее словам, дирекция театра оповестила народную артистку России о том, что ее убрали из единственного спектакля, в котором она была задействована в последнее время.
Захарова прослужила в "Ленкоме" 42 года и за время работы принимала участие в таких постановках, как "Гамлет", "Поминальная молитва", "Шут Балакирев", "Чайка" и "Игрок".
Актриса также разочарована, что ее коллега Дмитрий Певцов покинул труппу. Она отметила его профессионализм и игру в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Фальстаф и Принц Уэльский", "Юнона и Авось".
"Дмитрий Певцов – один из последних актеров, которых вырастил Марк Анатольевич Захаров", – отметила она.
"Это была ошибка, и театр решил ее исправить"
Народный артист РСФСР, актер "Ленкома" Александр Збруев сообщил телеканалу Москва 24, что к Дмитрию Певцову в театре было хорошее отношение.
При этом уход со сцены Александры Захаровой для Збруева стал неожиданностью, ведь он играл вместе с ней в спектакле "Вишневый сад". Артист отметил, что сейчас не в Москве, поэтому не разговаривал с директором и не в курсе нововведений.
Позднее театр сам прокомментировал ситуацию. В документе, опубликованном пресс-службой, сказано, что в 2021 году артист забрал трудовую книжку из "Ленкома" в связи с избранием его депутатом Госдумы. Впоследствии Певцов неоднократно публично заявлял, что от прежнего театра и наследия Марка Захарова ничего не осталось. В итоге в ноябре 2024 года творческий совет признал эти высказывания неэтичными.
В документе уточняется, что, несмотря на все это, фотография Певцова находилась среди портретов действующих артистов.
"Вероятно, это была ошибка, и театр решил ее исправить", – говорится в сообщении.
Директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер в беседе с ТАСС отметил, что Александра Захарова продолжает служить в театре и руководство не предлагало ей покинуть его.
Варшавер также добавил, что предлагал Певцову новые роли и новый спектакль, чтобы тот продолжал играть.