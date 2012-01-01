Марк Варшавер прокомментировал конфликт между "Ленкомом" и Дмитрием Певцовым

14 января актер Дмитрий Певцов заявил, что его фотографию убрали из фойе Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова", где он прослужил 33 года. После этого и актриса Александра Захарова сообщила, что ее больше не хотят видеть на сцене театра имени ее отца. Что произошло и как ситуацию прокомментировали в самом учреждении – в материале Москвы 24.

"Наступила ясность"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

14 января Дмитрий Певцов заявил в своем телеграм-канале о расставании с "Ленкомом Марка Захарова", где прослужил 33 года. Народный артист России отметил, что его фотография висела в фойе вместе с портретами ведущих актеров, но теперь снимок убрали.



Дмитрий Певцов актер, народный артист РФ У меня наступила ясность: театр "Ленком Марка Захарова" в моих услугах более не нуждается.

Актер уточнил, что последний спектакль на сцене родного театра сыграл 24 ноября 2024 года.

В свою очередь, 15 января народная артистка России Александра Захарова в интервью телеканалу Москва 24 сообщила, что тоже больше не будет выступать на сцене "Ленкома". По ее словам, дирекция театра оповестила народную артистку России о том, что ее убрали из единственного спектакля, в котором она была задействована в последнее время.





Александра Захарова актриса, народная артистка РФ Мне сказали, что Александру Захарову на сцене театра "Ленком Марка Захарова" больше видеть не хотят. Что "Вишневый сад", который я играла раз в полгода, я играть больше не буду. После ухода моего отца меня постепенно убрали из всех спектаклей. Я не уволена, но играть на сцене я больше не буду, по решению дирекции театра.

Захарова прослужила в "Ленкоме" 42 года и за время работы принимала участие в таких постановках, как "Гамлет", "Поминальная молитва", "Шут Балакирев", "Чайка" и "Игрок".

Актриса также разочарована, что ее коллега Дмитрий Певцов покинул труппу. Она отметила его профессионализм и игру в спектаклях "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Фальстаф и Принц Уэльский", "Юнона и Авось".

"Дмитрий Певцов – один из последних актеров, которых вырастил Марк Анатольевич Захаров", – отметила она.

"Это была ошибка, и театр решил ее исправить"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Народный артист РСФСР, актер "Ленкома" Александр Збруев сообщил телеканалу Москва 24, что к Дмитрию Певцову в театре было хорошее отношение.



Александр Збруев актер, народный артист РСФСР Ему давали играть, и он играл в наших спектаклях, продолжая быть в Госдуме. Он выбрал такую карьеру себе, ну что делать. По-моему, к нему все очень хорошо относились.

При этом уход со сцены Александры Захаровой для Збруева стал неожиданностью, ведь он играл вместе с ней в спектакле "Вишневый сад". Артист отметил, что сейчас не в Москве, поэтому не разговаривал с директором и не в курсе нововведений.

Позднее театр сам прокомментировал ситуацию. В документе, опубликованном пресс-службой, сказано, что в 2021 году артист забрал трудовую книжку из "Ленкома" в связи с избранием его депутатом Госдумы. Впоследствии Певцов неоднократно публично заявлял, что от прежнего театра и наследия Марка Захарова ничего не осталось. В итоге в ноябре 2024 года творческий совет признал эти высказывания неэтичными.

В документе уточняется, что, несмотря на все это, фотография Певцова находилась среди портретов действующих артистов.

"Вероятно, это была ошибка, и театр решил ее исправить", – говорится в сообщении.

Директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер в беседе с ТАСС отметил, что Александра Захарова продолжает служить в театре и руководство не предлагало ей покинуть его.



Марк Варшавер директор театра, заслуженный деятель искусств РФ Ничего подобного нет, и она продолжает числиться в театре. <...> Она работала и продолжает эту работу, никто даже не предлагал ей уйти из театра.

Варшавер также добавил, что предлагал Певцову новые роли и новый спектакль, чтобы тот продолжал играть.