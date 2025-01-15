Александр Збруев прокомментировал кадровые решения "Ленкома"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Народный артист РСФСР, актер Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" Александр Збруев прокомментировал последние кадровые решения в беседе с Москвой 24.

Ранее об уходе из театра объявил народный артист России Дмитрий Певцов, а артистка Александра Захарова заявила, что больше не выйдет на сцену в спектакле "Вишневый сад".

Збруев обратил внимание, что сотрудники "Ленкома" относились к Певцову хорошо. Ему давали возможность играть в спектаклях, когда он уже был депутатом Госдумы.



Александр Збруев народный артист РСФСР, актер Он выбрал такую карьеру себе, что делать. По-моему, к нему все очень хорошо относились.

При этом уход со сцены Захаровой для Збруева стал неожиданностью. Он напомнил, что и сам играет в спектакле "Вишневый сад", но в настоящий момент находится не в Москве и не знает, что именно происходит в театре.

Збруев также признался, что не общался с директором учреждения и не может ничего сказать по данному вопросу.

Сама Захарова рассказала, что представители театра сообщили ей о том, что она больше не будет принимать участие в постановке, однако на вопрос об увольнении ответили отрицательно. Актриса назвала эту ситуацию удивительной и отметила, что, по ее мнению, происходящее свидетельствует о тяжелом кризисе.

Певцов, в свою очередь, объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, после того как его фото было убрано со стены, где висели портреты ведущих артистов театра.

Представители учреждения подчеркнули, что Певцов забрал свою трудовую книжку в ноябре 2021 года, а также напомнили, что он выступал с негативными высказываниями в адрес театра. Тот факт, что фото артиста оставалось в фойе после его увольнения, представители театра назвали ошибкой.

