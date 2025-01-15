В "Ленкоме" прокомментировали исчезновение фото артиста Дмитрия Певцова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Портрет народного артиста России Дмитрия Певцова оставался висеть в фойе Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" уже после его увольнения в 2021 году, сообщила пресс-служба театра, назвав это ошибкой.

Певцов объявил об уходе из "Ленкома", в котором он прослужил 33 года, 15 января 2025 года, отметив, что его фото было убрано со стены, где висели портреты ведущих артистов театра.

Кроме того, Певцова удалили из раздела артистов на официальном сайте театра, но сохранили его упоминание в разделе "Звезды Ленкома".

Представители театра подчеркнули, что Певцов забрал свою трудовую книжку в ноябре 2021 года. Причиной для этого послужило избрание его депутатом Госдумы.

"В дальнейшем он сделал ряд заявлений, отражающих его негативную позицию по отношению к театру. Фотография артиста, в отличие от тех, кто покинул театр за это время, находилась среди служащих в театре артистов. Вероятно, это была ошибка, и театр решил ее исправить", – говорится в публикации.

Певцов выступал с негативными высказываниями в адрес театра, продолжая выходить на его сцену на основании срочных договоров. В ноябре 2024 года артист дал интервью телеканалу "Беларусь 1". В ходе беседы с ведущими он рассказал, что хотел возглавить театр, чтобы спасти то, что сохранилось после Марка Захарова, однако руководство "Ленкома" не нуждалось в этом. По мнению артиста, по прошествии пяти лет от театра не осталось ничего, кроме названия.

Эти заявления стали поводом для сбора в театре творческого совета, в который входят ведущие артисты "Ленкома". Он прошел под руководством народного артиста Александра Збруева. Коллеги сошлись во мнении, признав подобные слова Певцова крайне неэтичными и не соответствующими действительности.

Представители театра также обратили внимание, что в их репертуаре сохраняются восемь спектаклей Захарова, которые собирают полные залы. Кроме того, в театре проводятся мемориальные мероприятия, экскурсии и выставки, а в фойе можно увидеть постоянно действующую экспозицию.

Вместе с тем стало известно, что на сцене "Ленкома" больше не будет выступать народная артистка России Александра Захарова. По словам актрисы, ей сообщили, что она больше не будет играть спектакль "Вишневый сад".

