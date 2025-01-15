Актриса Александра Захарова заявила, что не будет выступать на сцене "Ленкома"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народная артистка РФ Александра Захарова больше не будет выступать на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Об этом она рассказала в беседе с Агентством "Москва".

По словам артистки, ей сообщили, что она больше не будет играть спектакль "Вишневый сад".

"Я прослужила в театре 42 года. Это какая-то ситуация удивительная, которая говорит, на мой взгляд, о тяжелом кризисе. Я спросила: "Я уволена?" Мне сказали: "Нет, но "Вишневый сад" больше играть не будешь", – сказала Захарова.

За время работы в театре Захарова принимала участие в таких постановках, как "Гамлет", "Поминальная молитва" и "Шут Балакирев", "Чайка" и "Игрок". В последнее время она участвовала только в спектакле "Вишневый сад".

Ранее актер Дмитрий Певцов заявил о своем расставании с театром "Ленкома". Фотография народного артиста России была убрана из фойе. Его фотография была расположена в месте, где висели портреты ведущих артистов театра.

В июне 2024 года театр также покинул Алексей Франдетти. Он самостоятельно объявил об уходе с поста главного режиссера и выразил благодарность театру за два года работы в нем.